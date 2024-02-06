號稱「國家門面」的國防部三軍儀隊，日前實施年度三軍儀隊進階專業評鑑，以嚴考核的標準，分別驗證官兵基本儀態、槍法應用及操演編排，考核執行禮儀勤務所需之耐力、操槍與嚴整隊形等能力，此次的年度鑑測，也是三軍儀隊官兵勤務加給的依據，以符合專業要求。

汗水交織淚水！「國家門面」三軍儀隊鑑測，考驗槍法、耐力、儀態。(青年日報提供)

汗水交織淚水！「國家門面」三軍儀隊鑑測，考驗槍法、耐力、儀態。(青年日報提供)

根據《青年日報》報導，國防部113年三軍儀隊進階專業評鑑日前於松南營區舉行，144員三軍儀隊官兵受測，並由各軍儀隊編組資深幹部擔任鑑測官，評鑑不同軍種儀隊官兵，以依序完成耐力評鑑、持槍教練、精神儀態及專業學科測驗等項目。

鑑測首要項目，就是進行60分鐘的耐力評鑑，鑑測人員需身穿防寒夾克，全程站立不動考驗持槍穩定性及耐力，由於近期天氣明顯回暖，白天高溫達29度，官兵滿頭大汗，仍須聞風不動至鑑測結束。接續登場，個別出列實施槍法操作，由鑑測官一對一考核「空拋」、「左旋」、「前平」、「驗槍」、「水二」、「慢單」及「轉槍30轉」等指定動作，只見儀隊官兵力求完美，紛紛展現高超操槍技法，並順利通過考驗，

此次鑑測區分種子教官、軍官組（連級、排級）及士官兵等組進行評分，並以「國軍基本教練」及「國軍儀隊訓練教範─儀隊操槍」規範作為鑑測依據，上至連長、下至到部滿1年之隊員皆需參與鑑測，以維持儀隊官兵專業素養及水準；此外，為防範人員身體危安及突發事故，全程由具EMT-1初級救護證照人員在旁待命，確保安全且嚴謹的考核流程。

海軍儀隊排長王中尉表示，「鏡子是練習刀法的好夥伴。」排級軍官測驗項目為軍刀操作、軍禮指揮程序及槍法操作，軍刀操作的軍禮動作如稍息、提刀、持刀等，還有運用在表演操勤務的花式操刀，著重在刀身穩定性及每個動作連貫順暢、頓點明確不拖泥帶水，要做到完美，必須依照訓練教範所規定的動作練習、調整，藉由鏡子觀察自己的動作，力求完美。

陸軍儀隊黃啓勝中士則表示，鑑測期間最困難的部分是60分鐘的耐力訓練，必須全神貫注，保持最佳姿態，尤其是在靜止不動的情況下，無論天氣如何變化、蚊蟲突然騷擾或是汗水滑過眼角紅了眼眶，也都要堅持下去。未來也期許自己能在國際賽事「世界儀隊錦標賽」（World Drill Championship），為國軍爭光。