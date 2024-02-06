新唐去年第四季營收為84.7億元、季減少5.6%；單季淨利為7.07億元、季增加18%，主要是有一次性處分設備；每股獲利為1.68元。單季毛利率為40%，季減少2個百分點，毛利率下滑住要是因為產品組合所致，加上去年第三季毛利率偏高。

新唐2023年營收353.48億元、年減少15.6%；全年淨利為24.2億元、年減少42.7%；每股盈餘5.77元。全年毛利率為41%，年減少0.8個百分點。

財務長賴秀芬表示，新唐預估2024年庫存會比2023年狀況好轉，但整體宏觀經濟依舊存在不確定性。存貨跌價損失有機會在今年回轉，但要看每個產品線狀況、以及去庫存的進度不同。

車用領域部分，賴秀芬表示，電動車(EV)趨勢仍在成長中，但傳統燃油車確實有在清庫存狀況，故會影響到今年車用領域，但影響程度還在觀察中。

在BMC(遠端控制晶片)領域上，新唐與微軟共同開發「Hydra」BMC，新唐表示，進前進展都如預期，但實際看到貢獻預計要到2025年。