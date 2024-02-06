帆宣主要業務分為設備材料代理、廠務工程設計、整合系統應用、設備製造代工4大事業群，以廠務工程貢獻約4成營收為大宗，其餘各約2成，包括晶圓代工龍頭台積電、半導體設備供應商艾司摩爾（ASML）、應用材料（Applied Materials）等國際大廠均為客戶。

雖然2023年半導體產業景氣修正，帆宣營運動能略受影響，但受惠大客戶建廠進度及代工訂單需求穩定，整體營運仍維持成長。

隨著晶圓代工龍頭美國建廠進度持續推進，帶動去年12月及第四季營收躍進創高，使全年營收562.79億元、年增11.74％，連4年改寫新高。

展望後市，帆宣總經理林育業先前保守預期2024年營運將維持穩定。董事長高興民則預期，產業需求可能要到第二季才有較明顯回升力道。帆宣已快速因應客戶需求布局全球，今年營運希望維持小幅成長目標，預期2025年成長動能將轉強。

為因應未來業務需求，帆宣規畫斥資19.28億元，於南科三期打造結合AI人工智慧、永續減碳及綠建築概念的全新智慧廠房，已於去年11月9日正式動土，預計將在今年底完工，未來將投入國際重要客戶的設備製造及研發，增添2025年營運動能。