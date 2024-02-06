2022年上半年歐美地區尚未消化的商務訂單需求持續發酵，墊高2022年商務品牌出貨基期，至2023年商務市場需求又面臨大幅萎縮，導致三大商務監視器品牌戴爾（Dell）、惠普（HP）及聯想（Lenovo）出貨量分別年減達20.4％、20.7％及21.4％，衰退幅度皆高於2成。

部分消費品牌2023年出貨量逆勢成長，其中，AOC/Philips主要受益於大陸電競市場熱絡需求帶動，出貨量年增8.8％。宏碁（acer）則於2023年成功搶先將60/75Hz產品在幾乎無價差的情況下，快速提升至100Hz，帶動出貨量年增6.7％。

TrendForce表示，以2024年監視器品牌出貨計畫來看，商務及消費性品牌的出貨目標仍算保守，商務型以聯想最積極，年度出貨量成長目標約20％；消費品牌AOC/Philips、微星（MSI）、華碩（ASUS）及宏碁，年度出貨量成長目標均逾10％。相反地，三星電子（Samsung Electronics）、樂金電子（LG Electronics）、明碁（BenQ）2024年出貨量則訂定得較為保守，重心將放在獲利及高階產品線。