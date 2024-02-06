賈靜雯很珍惜生活中的每件美好小事。（《ELLE》提供）

賈靜雯分享家庭生活。（《ELLE》提供）

雙金影后賈靜雯日前接受雜誌專訪，出道超過30年的她演過無數角色，但自認拍了《我們與惡的距離》才變成熟，「可能自己的身份也變多了，我是女兒、媽媽、太太、媳婦，也是一名職業女性。」

而不諳唱跳的她，去年參加《乘風破浪的姐姐》，勇敢跨出這一步是為了當女兒的榜樣，「我女兒都會說我很幼稚，很不成熟。我雖然做了很多很成熟的事，內心還是一個小女生。」笑說老公修杰楷還虧她是家裡第4個女兒。

賈靜雯透露私下的自己會「耍白癡、少根筋」，在演藝圈中親密朋友不多，卻都能和大家相處愉快，「但當我真的想要說說話，是有幾個好姐妹一路這樣走來；包括閨蜜高圓圓，是我很珍惜的一份友誼。」她們是《倚天屠龍記》的趙敏和周芷若，誰也沒想到金庸筆下最極端的2個女子，在現實中互相扶持了幾10年，現在的她們，是彼此孩子眼中的漂亮乾媽。

除了高圓圓，老公修杰楷也是最懂她的人，修杰楷在賈靜雯出演的《此時此刻》中擔任製作人，會不會把工作情緒帶回家？她很幸運與先生有共識：「我們生活中有很多交叉點，很多討論都跟工作有關，我覺得有些事就是互相尊重。」當修杰楷去做喜歡的事情，賈靜雯會在旁邊支持跟陪伴，2人都用鼓勵的方式，先站在對方的立場去考量，即使是一件很小的事，也會帶給彼此正向的動力。

賈靜雯曾說儀式感是維繫感情最重要的元素，但老公卻覺得單純過日子也很重，所以2人常常溝通，「我們就把2個人覺得不可取捨的東西融合，共同為對方做一點改變，或者創造出一些本來沒有的方案。」她體認日常生活會沖淡愛情的樣貌，她學會常常看見身邊小事的美好，「要珍惜，孩子給我們的卡片，我都會放大去感謝他們，告訴他們媽媽感受到愛了，或者是身為太太感受的愛，我都不吝嗇說出來。」

2024年除了繼續拍戲，賈靜雯會努力於和弟弟的食品品牌「賈以食日」，也期許自己能考一個跟瑜珈相關的執照。