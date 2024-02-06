先前在立法院正副院長選舉投出無效票的民眾黨立委陳昭姿，昨（5）日在立院朝野協商會議上當著眾人對民進黨立院黨團總召柯建銘破口大罵，引發外界熱議。對此，民眾黨前中央委員張益贍酸問，是把選立法院長當成是在選小學班長？「像個大人好嗎？」

昨朝野協商各黨團與立法院長韓國瑜合照時，陳昭姿突然指著柯建銘大罵「怎麼可以這樣對我？我明明是不小心，你怎麼能說我故意的？」而眼見陳昭姿情緒激動，民眾黨立院黨團副總召黃珊珊趕緊出面安撫，但後續陳和柯仍持續互吵。

針對陳昭姿的暴走行為，張益贍昨晚在臉書發文嘲諷，是把選立法院長當成是在選小學班長？像個大人好嗎？網友們也留言表示，「如果這樣都不算廢票，那一般民眾投票因失誤而被判廢票不是很冤枉嗎」、「政黨推出不分區時，要負起責任好好的把關」、「別人是黨團，他們是劇團」、「真是滑稽」。

另外，柯建銘今受訪被問到此事時仍相當憤怒，直言在國會30年來沒看過這種場景，陳昭姿潑婦罵街，將民進黨踩在腳底下，不可不怒。