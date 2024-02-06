「終於可以好好過年。」彰化縣議員柯振杯前年九合一大選時，遭彰化地檢署以涉賄提起當選無效之訴，台中高分院針對該案宣判駁回。柯振杯今天得知全案駁回確定後表示，「這一年來飽受司法審判煎熬，終於可以好好過年」，後續將與律師研議，不排除要向法務部和監察院申訴檢察官。

縣議員柯振杯與其子柯承翰於2022年分別參選縣議員、伸港鄉鄉長選舉，他被檢方指控涉嫌在競選期間，利用和美和善團舉辦的低收入戶救濟公益活動中，找來媒體採訪，還穿著競選背心，參與發放物資，藉由此方式向有投票權的低收入戶或其代領人行求賄賂。

柯振杯前年底順利當選，完成縣議員4連霸，然他也被彰化地檢署依違反《選罷法》提起當選無效之訴。

該案在彰化地方法院審理時，法官認為，柯振杯雖於競選期間穿著背心參慈善單位發放物資的活動，但該活動發放的物資與救助金都是由和美和善團提供，且發放對象都是公所以低收入戶名冊製作通知，雖柯振杯在場協助及有趁機請託拜票，但難認有行賄犯意，因此駁回檢方提起的當選無效之訴；台中高分院今天針對該案維持一審判決。

柯振杯表示，他早知道會沒事，因為他沒做虧心事，他只是在公益活動中穿背心幫身障與長者幫物資就惹上官司，讓他很難接受。

他指出，檢察官在沒有新事證下還上訴，讓他很不滿，他們全家人都因為這個案子飽受煎熬，他和妻子甚至都快腦神經衰弱。他將與律師討論，不排除針對該案檢察官向法務部和監察院提出陳情和申訴。