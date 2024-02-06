統計指出，八大知名建商2024年推案金額合計上看4,000億元，且完工量仍有望保持一定水準，有助於電梯的銷售環境。

崇友2023年新梯出貨創新高，達到2600台，2024年民營推案較緩，不過社會住宅、公共建設挹注，在手訂單豐厚，法人估計2024、2025年新梯出貨都有2500台水準。另外，維保累計台數持續增長，維保營收每年增長4％，高毛利有利於整體獲利。