統計指出，八大知名建商2024年推案金額合計上看4,000億元，且完工量仍有望保持一定水準，有助於電梯的銷售環境。
崇友2023年新梯出貨創新高，達到2600台，2024年民營推案較緩，不過社會住宅、公共建設挹注，在手訂單豐厚，法人估計2024、2025年新梯出貨都有2500台水準。另外，維保累計台數持續增長，維保營收每年增長4％，高毛利有利於整體獲利。
崇友(4506)1月合併營收4.53億元，年增0.51％。1月新梯、汰舊換新業務訂單完工認列包括台北市中正區高速電梯大樓及台北市中山北路住辦大樓等新梯訂單完工，以及台中市台灣大道商辦大樓、桃園大型社區大樓等汰舊換新訂單。
統計指出，八大知名建商2024年推案金額合計上看4,000億元，且完工量仍有望保持一定水準，有助於電梯的銷售環境。
崇友2023年新梯出貨創新高，達到2600台，2024年民營推案較緩，不過社會住宅、公共建設挹注，在手訂單豐厚，法人估計2024、2025年新梯出貨都有2500台水準。另外，維保累計台數持續增長，維保營收每年增長4％，高毛利有利於整體獲利。
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