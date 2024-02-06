陳昊森、李霈瑜（大霈）、武打童星吳宗修合體宣傳賀歲片《小子》，電影大量使用虛擬實境遊戲概念，問3人對於網路遊戲的共同回憶，陳昊森表示以前玩遊戲都會取很幼稚又中二的名字，像他曾替角色取名「卍愛太痛卍」，最早申請臉書的時候，還取名「想太多」；有別於陳昊森的自以為詩意，大霈都是走無厘頭路線，曾替角色取名「你牙縫卡菜」。

功夫小子吳宗修在片中大展拳腳。（陳俊吉攝）

男神陳昊森這次一改形象化身魯蛇電玩控。（陳俊吉攝）

陳昊森跟大霈都使用過早期的網路通訊軟體即時通，也都有隱藏上線待心儀的對象登入後，突然上線來個巧遇的老招，兩人也都玩過網路日誌無名小站，這些共同經歷聽在年僅12歲的吳宗修耳裡，讓他是滿頭問號，一旁大霈察覺不小心聊到時代隔閡的話題，便苦笑對吳宗修說：「還是你先出去好了？」

大霈演出等愛卻頻頻失落的女人。（陳俊吉攝）

片中陳昊森跟大霈演出情侶，男方是1個不太及格的伴侶，總讓女方期待落空，陳昊森說自己私下也有讓另一半失望的經驗，但都是生活上的小事；演出傻女孩的大霈則舉例，年輕時確實也甘願為愛無私付出，像她高中與某位男同學交往，一早會自己先做好熱壓吐司，然後搭公車去男友的家，因為還小不方便直接進到對方家裡，上樓送完吐司後她會去附近早餐店自己吃早餐，等男友出門後才在樓下會合一起去學校。