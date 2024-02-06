投資專家指出，由於去年過年期間落在元月，今年落在2月，因此預期上市櫃公司今年元月營收將會出現大幅年成長表現，另依以往經驗，公司營收有好表現，也會提前搶先發布，因而形成愈前面發布營收的多有亮眼成績單。
從元月營收月增、年增「雙增」，以及外資於5日封關仍逆勢買超100張以上，計有聯茂、奇鋐、邁達、台燿、台光電、川湖、京城銀、明基材、光鋐、貿聯-KY、凌陽創新、聯亞、志聖、致伸、宏捷科、昇貿等16檔。
上市櫃公司元月營收，原應於2月10日公告，因適逢農曆年期間，將延至2月15日台股開紅盤當天截止公告；然已有不少元月營收傳佳績的公司搶先發布元月營收，據CMoney統計，至今（6）日近2點時，已有約233家公司發布營收，其中更有107家出現營收雙增，表現十分亮眼。
投資專家指出，由於去年過年期間落在元月，今年落在2月，因此預期上市櫃公司今年元月營收將會出現大幅年成長表現，另依以往經驗，公司營收有好表現，也會提前搶先發布，因而形成愈前面發布營收的多有亮眼成績單。
從元月營收月增、年增「雙增」，以及外資於5日封關仍逆勢買超100張以上，計有聯茂、奇鋐、邁達、台燿、台光電、川湖、京城銀、明基材、光鋐、貿聯-KY、凌陽創新、聯亞、志聖、致伸、宏捷科、昇貿等16檔。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。