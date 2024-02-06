投資專家指出，由於去年過年期間落在元月，今年落在2月，因此預期上市櫃公司今年元月營收將會出現大幅年成長表現，另依以往經驗，公司營收有好表現，也會提前搶先發布，因而形成愈前面發布營收的多有亮眼成績單。

從元月營收月增、年增「雙增」，以及外資於5日封關仍逆勢買超100張以上，計有聯茂、奇鋐、邁達、台燿、台光電、川湖、京城銀、明基材、光鋐、貿聯-KY、凌陽創新、聯亞、志聖、致伸、宏捷科、昇貿等16檔。