民眾黨立委陳昭姿日前在立法院長選舉時，因選票沾到印泥而被會議主席柯建銘判為無效票。立法院長韓國瑜昨（5）日主持朝野協商，陳當場質問柯「我們是這麼多年的好朋友，我是不小心，為什麼這樣對我？」對此，前國民黨立委鄭麗文則透露在立院若要討公道的做法，直言陳昭姿這樣做就是在「鬧場」。

鄭麗文今在政論節目《大新聞大爆卦》中指出，由陳昭姿昨日的舉動可看出她就是一個政治小白兔，不懂在立院裡只有立場沒有是非。鄭麗文認為，若陳昭姿希望柯以後在立院對她嘴下留情，不如打給前總統陳水扁還比較有效，畢竟柯建銘多少會買陳水扁的帳。

鄭麗文也提到，陳昭姿還沒有政治手腕跟政治智慧，才將氣出在柯身上，而這個舉動也顯示了民眾黨8席立委中，除了黃國昌有立院經驗外，其他都菜鳥的問題。

此外，鄭麗文強調，在立院要討公道不該這樣做，若是重要議題，應由總召跟書記長或幹事長出面，並強調若不給個交代，未來朝野協商民眾黨就關閉大門，民眾黨都不簽名，這樣才有用，才會繼續談，否則就是在鬧場。