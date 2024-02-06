袁姓女子前年7月求見綠島鄉長不成，逕自闖入辦公區翻動桌面物品，劉姓鄉公所職員見狀錄影蒐證，袁女憤而上前阻擋，雙方拉扯之下，導致劉員手掌虎口受傷，台東地方法院依妨害公務執行罪，判處袁女拘役15日。

判決書指出，當時已年滿20歲的袁姓女子，前往綠島鄉公所要求會見鄉長遭拒，不願離去，擅自持手機進入辦公區域錄影、翻動辦公桌上物品，影響公所職員執行公務；過程中劉姓職員也拿出手機對著袁女錄影蒐證，但此舉卻觸怒袁女，情緒失控上前拉扯劉員左手，企圖搶奪手機，造成劉員左手掌虎口受傷。

檢方偵訊時，袁女矢口否認妨害公務執行，辯稱是鄉公所職員告知鄉長外出，須提前預約時間，但她想要填寫預約單卻無人理會，還遭劉員錄影，質疑執法過當。

台東地方法院認為，綠島鄉公所原有監視器，對於事發時的辦公區域監控存有瑕疵，劉員錄影蒐證行為是補充不足之處，無從認定有違比例原則，衡量袁女職業、教育程度及家庭狀況，依妨害公務執行罪，處拘役15日。