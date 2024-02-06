昔日「秀場女王」、73歲的「大白鯊」陳今佩今（6）日現身板橋榮民之家演出，趁歲末年終之際帶來多首經典歌曲，染了亮紅色髮型，重現女王氣勢。陳今佩如今獨居在新店的3000萬豪宅，弟妹都可以從監視器看到她的狀況，即使有個萬一，她也表示，「定存的受益人是我弟妹們，所以有萬一的話，就都給他們」。

陳今佩今表示自己身體狀況很好，「都沒問題，我這年紀可做免費體檢，血壓也不會很好，血糖也都在標準值，三酸甘油脂跟膽固醇都好」。但她自嘲很懶，上台動可以，下台就不會動，「好啦，應該要多動的」。

陳今佩今年73歲，氣色依然很好。（羅永銘攝）

陳今佩的媽媽過去交代好弟妹要照顧她，「我媽知道演藝圈泡沫化，交代他們要照顧我，弟妹買房給我住，還幫我找一個家管，會來幫我打掃，晚年生活很棒了啦」。

她也說， 先前有次覺得身體狀態不好，馬上打電話叫計程車載她去醫院，發現是血壓高，打一針就好，「其實我很獨立，自己來都可以」，對於生死看很開，「不是有人在你身邊就會沒事，也不是沒人在你身邊就會有事」。

陳今佩開心熱唱，台下熱力鼓掌。（羅永銘攝）

而陳今佩情路坎坷，被問想不想有個伴？她篤定地搖頭，「我沒興趣，習慣一個人了，以後再找24小時陪伴的，男女這方面我完全不想，我在家看戲感受七情六慾就好，我這輩子也沒生、沒孩子，把自己照顧好就好，很多家人愛我」。