44歲劉男不滿兒子因細故遭15歲艾姓少年等4人圍毆，竟夥同6友人將4少年騙出，不但群起圍毆，還拍下裸體跳舞、做拱橋姿勢等羞辱影片廣傳，隔天又烙人圍堵毆打，塑膠袋套頭撞柱子、持彎刀指臉恫嚇，更恫嚇索賠30萬元得逞，落網後仍飾詞狡辯，桃檢依違反兒少性剝削防制條例起訴，並建請從重量刑。

桃檢調查，44歲劉男的兒子與15歲艾姓少年發生糾紛，艾男去年4月15日晚夥同18歲張姓少年和17歲林姓、李姓少年等人將劉子毆傷。劉男得知後，憤而透過Line「桃園努力奮鬥組」召集多名男子，隔天深夜11點將艾姓少年騙出後，強押往桃園區某公園群起毆打。

劉男為羞辱艾姓少年，當場命令艾男褪去衣物，跳舞、做拱橋姿勢等，並指示旁人錄影，劉再將裸體影片傳送至Line群組，散布未成年人性影像。

劉男還不善罷干休，隔天深夜命艾姓少年等人到蘆竹一間宮廟見面，和數名男子圍毆艾姓和張姓少年，還拿塑膠袋套頭撞柱子，並要求賠償30萬元，甚至持彎刀指李姓少年的臉恫嚇：「閉嘴，再吵就砍你！」張姓少年遭毆打後心生畏懼，拜託父親向親友籌措商借30萬元，數日後直奔劉男住處付款。

桃園地檢署檢察官劉威宏獲報，指揮桃園市刑事警察大隊偵辦逮人，認劉男等 7人強拍少年裸照涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》以強暴、脅迫使少年被拍攝性影像，以及散布少年性影像等罪嫌，《刑法》強制，以強暴、脅迫方法錄影性影像，無故散布性影像，恐嚇取財等罪嫌而提起公訴。

檢方並審酌劉男等7人未循正當法律程序，而以暴力手段毆打未成年人，並對未成年人強拍裸照、恐嚇財物，以強凌弱，造成被害人身心重創，且犯後仍飾詞狡辯，均無悔意，向法院建請從重量刑。

檢方指出，我國為民主法治國家，任何訴求均應透過法律程序主張權益，而非以暴制暴，形成私刑歪風。桃檢藉此案再次宣告「暴力零容忍、保護未成年人」的決心，對於任何暴力行為都將從嚴速辦，以保護少年，少年偏差行為則循由少年刑事司法制度尋求改正，進而重返社會，以維護社會大眾及未成年人的安全。

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