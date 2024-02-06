當選後首度會勘 林沛祥：持續盤點基隆國有土地活化利用

基隆市中山區的白米甕砲台附近，周邊都是港區道路，缺乏停車空間，至假日路旁常停滿遊客車輛，但欠缺管理，導致險象環生，當地居民希望能有彈性開放停車的規畫。立委林沛祥（左）作出建議，將光華路6號至光華路51號路段分隔島右側畫設為假日臨時停車場，解決停車問題。（徐佑昇攝）

國民黨基隆市立委林沛祥6日至基隆市中山區的觀光景點仙洞巖以及白米甕砲台會勘，與議員宋瑋莉、議員郭美秀及交通部航港局、港務公司、基隆市政府相關單位協調停車空間問題。林沛祥表示，基隆腹地不大，因此各區的國有土地都必須全面盤點，積極重新評估活化與利用，使市民能有更多可利運空間，他會全力協調，爭取基隆市民權益。

立委林沛祥做出會勘結論表示，港務公司同意在敦親睦鄰的前提下，繼續允許仙洞巖一帶居民免費使用停車場，同時透過合法途徑活化土地，使其更有價值。在招標前，仍將持續免費提供給里民使用；招標管理後，則將提供優惠方案，以確保中山區里民的最大利益。（徐佑昇攝）

基隆市中山區的白米甕砲台附近，周邊都是港區道路，缺乏停車空間，至假日路旁常停滿遊客車輛，但欠缺管理，導致險象環生，當地居民希望能有彈性開放停車的規畫。（徐佑昇攝）

基隆市中山區著名的景點仙洞巖，周遭一帶空地由航港局所轄、港務公司管理，免費提供民眾停車，但2022年審計部稽核認定該土地未依法使用，提出相關糾正，因此預計今年3月將該免費停車空間收回，引發居民不滿。（徐佑昇攝）

會勘首站來到仙洞里，當地仁安街有著名的景點仙洞巖，周遭一帶空地由航港局所轄、港務公司管理，長期提供當地居民使用，然因為2022年審計部稽核認定該土地並沒有依法使用，提出相關糾正，因此預計今年3月將該免費停車空間收回，仙洞里里長何銘松也表達居民不滿，認為已經承受噪音許久，現在連車位都要被剝奪，應有相對應配套。

林沛祥做出會勘結論表示，港務公司同意在敦親睦鄰的前提下，繼續允許中山區里民免費使用停車場，同時透過合法途徑活化土地，使其更有價值。在招標前，仍將持續免費提供給里民使用；招標管理後，則將提供優惠方案，以確保中山區里民的最大利益。

林沛祥強調，這是雙贏的結果，當地居民長期𠄘受港區作業的噪音和污染，港務公司在回饋居民需求的同時也活化土地資源。林也承諾，將持續監督進度，為中山區的居民們爭取最大的福利。

接著來到同樣是中山區的白米甕砲台附近，周邊由於都是港區道路，缺乏停車空間，至假日路旁常停滿遊客車輛，但欠缺管理，導致險象環生，當地里長鄭吉雄也希望能有彈性開放停車的規畫，當地業者台基物流代表表示，周末較無大車出入，規畫週末停車應可行，但周一上午車輛就必須要清空。

林沛祥建議，將光華路6號至光華路51號路段分隔島右側畫設為假日臨時停車場，港務公司、航港局以及也表示願意積極配合，在該路段原為紅線的區域設置臨時停車，提供假日前往白米甕砲台及周遭景點的遊客更多的停車空間。

航港局表示，將進一步研究如何增加附近停車空間，並對周邊土地進行活化，並將盡量配合敦親睦鄰的需求，以確保改善停車需求的同時，對當地居民造成最小的影響。

林沛祥強調，基隆本身地狹人稠，土地空間活化是當務之急，有許多國有土地包含航港局、國防部、國有財產署等，他將會持續積極協調利用，為基隆民眾爭取最大的福利。