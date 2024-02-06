欲赴國人最愛的日本，易遊網指出可鎖定華航、長榮航、星宇航空、台灣虎航的優惠促銷價，來回含稅價最低萬元有找。想安排高CP值的韓國旅遊，聯航德威航空首爾來回含稅價最低4300元有找，偏好搭乘傳統航空的旅客，也有大韓、韓亞航提供低於萬元的划算票價。

想到四季如夏的東南亞旅遊，首選推薦的泰國曼谷及馬來西亞吉隆坡，華航及馬航均提供萬元有找的優惠票價。而欲安排3天2夜的海外輕旅行，鄰近的港澳為熱門選擇，國泰航空及澳門航空在春節均祭出優惠票價，可望刺激一波買氣。

至於若規畫長程旅行，易遊網則精選3個北美暢銷航點供參，華航及聯合航空飛往洛杉磯及舊金山的票價，票價均下殺85折起。而達美航空將在6月7日開航台北直飛西雅圖航班，祭出來回含稅價3.23萬元有找促銷價，建議有需求的旅客可及早預訂。

歐洲部分，易遊網推薦新加坡航空飛倫敦，來回含稅假3.26萬元起，且出發日可預訂至11月30日前，能更超前部署今年旅遊規畫。若想玩得更精省，則可利用轉機航班省旅費，如中國東方航空推出紐澳航線經中國轉機的促銷票價，飛雪梨來回含稅最低1.63萬元有找。