一名男子昨到統一超商領包裹，發現有報會員，就能領取7元購物金，活動時間為2月5日至2月9日，他將資訊PO上網後引發關注，多數人表示不知情，以致於錯失領取資格，因此有網友提醒要習慣報會員，才能享有隱藏優惠。

原PO昨（5）日於PTT省錢版指出，7-ELEVEn近期推出取貨「報會員」就送7元購物金，但他忘了先報會員，錯失領取7元購物金的機會，提醒到7-ELEVEn取貨的網友千萬不要忘記。根據他上傳的照片來看，活動期間為2月5日至2月9日，數量有限送完為止，兌換期間是2月14日前，每筆交易最多提供5組序號。

許多網友看了原PO分享的情報，紛紛哀號表示完全不知道有購物金活動，錯失折抵機會，「我才剛領11件包裹，虧大了」、「剛領一件，完全不知道有購物金可領」、「我有報會員的習慣，剛拿到購物金很驚喜，賺到了。」

留言中有知情網友說，2月整個月份取包裹都有5元購物金可領，7元購物金是這幾天的的活動，也有人提醒未來去超商不論繳費或領包裹，最好先出示超商App刷會員條碼，才不會錯失優惠。