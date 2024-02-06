許書豪對口味濃郁的檸檬鮮蝦奶油小寬麵愛不釋口。（霹靂國際多媒體提供）

烤白花椰搭配絲綢乳酪的清爽口感讓許書豪印象深刻。（霹靂國際多媒體提供）

歌手許書豪日前帶著老婆Amy現身東區小宇宙餐酒館，享受兩人久違的甜蜜下午茶時光，自己也會下廚、平時喜歡吃重口味的許書豪，對美食相當講究，不但每道菜都細細品味，還不時詢問各種美食的料理祕訣，提到2024年的新計畫，許書豪突然哈哈大笑、語出驚人說：「其實，我跟我老婆現在都很怕一件事，只要一想到那檔事，甚至會怕到睡不著耶!」

原來他們夫妻倆將聯袂一起參加3月3號在日本舉辦的東京馬拉松，而且兩個人都報名了要跑全馬。酷愛運動的許書豪不但平時喜歡露營、溜滑板、騎自行車，也愛跑步，而且他不但自己愛動，也愛拖著老婆一起，原本以為中籤率只有12％的東京馬拉松不見得能抽到參賽資格，沒想到夫妻兩人竟然雙雙中籤！讓許書豪跟太太驚訝不已，認為根本是天注定，於是兩人決定硬著頭皮一起挑戰全馬42公里。

平常自己就會下廚做脆皮燒肉、韓式烤肉、或是紅燒牛腩的許書豪，對小宇宙的「檸檬鮮蝦奶油小寬麵」讚不絕口，不但麵條根根入味，酸甜中更帶有濃郁泰式口味，讓他一吃就愛上。另外，「烤白花椰搭配絲綢乳酪」這道前菜也讓許書豪吃出好感，烤白花椰香脆、搭配乳酪跟鯷魚的絕配組合，吃起來相當爽口。

許書豪與前東家合約到期，正好在1月底成為自由人，接下來除了前進東京馬拉松之外，他也計畫在3月舉辦個人的小型音樂會，要近距離與好久不見的歌迷們互動，另外持續接了5、6個藝人的音樂邀約，許書豪也從編曲、配唱、錄音到和聲都盡心付出，希望用自己的音樂天分、打造出更多更好聽的音樂與歌曲。