台南市議會第4屆正副議長賄選案，台南地方法院歷經2天的集中審理、辯論後，6日辯論終結。10名被告不僅全部要求判處無罪，陣容華麗的被告辯護律師團也主張被告無罪，並將此案導向為單純換票的「政治事件」，還認為司法不該介入政黨運作，最後合議庭定於4月29日下午3點宣判。

鑑於檢方及議長邱莉莉昨天已完成結辯，今天延續昨天的庭訊，從上午9點30分至下午1點，由此案其他9名被告進行結辯。林志展等人的委任律師群，除替各自被告進行無罪辯論外，也針對證人方一峰的證述提出諸多疑點，並對在黃怡萍住處聚會閒聊時，李鎮國及高玫仙所供述的「A保證、B折扣、C經費、D薪資」提出質疑。

多位律師都認為，此案只是政治理念的結合、換票，並無財產上的利益，也不屬不正利益，所謂不正利益應該要能轉換金錢，但檢方卻沒有任何證據，因此應該判處無罪；另外，此案也等同審查「換票犯不犯法」，司法不應介入政治審查。

至於起訴書中所謂的Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ，純屬李高夫妻的事後臆測或是期盼，並無具體事證、時間表或對價關係。林士傑的律師更針對方一峰指涉的恐嚇一事，強調方一峰已多次表示沒有心生畏懼，還質疑方是郭信良的堅定支持者，此事完全是政治操作。

合議庭詢問被告意見時，議長邱莉莉強調，自此案被約談以來，她飽受不白之冤，政治生命、政治清白及政治誠信都受到嚴重的衝擊，檢調刻意扭曲事實，指她與郭再欽涉賄選、恐嚇，全都是不實指控，她對得起自己的良心，不可能做違法的事，請法官還她清白。

副議長林志展則請司法人員摸著良心辦案，不要做人家的打手。前民進黨中執委郭再欽認為，此案是政黨合作，並沒有不正利益交換，他並沒有犯罪。台南市議會無黨團結聯盟顧問楊志強也說 ，一切都與他無關，請法官判他無罪。南市區漁會理事長林士傑表示，此案是政治操作，選舉期間很多事情都被放大，企圖影響選情，他是無罪的。

市議員黃麗招認為，一切都是大家情義相挺，她並沒有犯意，也沒有行求賄選。議員李鎮國及妻子高玫仙、議員李文俊及其友人黃怡萍等人，也都主張自己無罪。

審判長詢問檢方對科刑的建議時，檢察官僅簡單指出，請法官依起訴書所載內容，量處適當其刑。