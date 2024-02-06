2024立法院長選舉落幕，國民黨韓國瑜登上寶座，但隨後「喬院長」一事爆發，綠白兩再陷口水戰，近日外界傳聞藍白合作，國民黨會在召委選舉禮讓民眾黨。對此，國民黨新科立委徐巧芯回應，藍營會以自己的立場為主，「不會動搖」。

主持人王淺秋今（5）日在節目詢問，「綠白合看起來崩潰了，藍白合未來的情況如何？」徐巧芯回應，在議題法案、問政上，藍白未來還是有很大的合作空間；但是在所謂召委禮讓上面，我們還是以國民黨自己的立場為主，這點是很堅定，不會動搖。

徐巧芯還提到，未來能國民黨立委會互相配合，比方說退將陳永康是很專業的國防人才，針對專業性部分可以追得更深，自己的訴求則是一般民眾關心、聽得懂的國防外交議題，在委員會讓官員能夠回答。「假設一把槍的話，陳將軍是槍，我是子彈，我認為這樣的分工模式，也能極大化國民黨的戰力」。

除此之外，徐巧芯強調，未來會用一些大家比較關注的議題，讓民眾聚焦在委員會裡面。徐巧芯指出，這屆國民黨立法院黨團非常團結，大家參與活動也非常踴躍，也不會擠在同一個記者會，大家是輪番上陣，讓選民不會再體驗到，「過去對國民黨感到鬱卒的地方，看起來立院的生態越來越豐富，報導的版面越來越多，問政的量能也會持續不斷的增加」。