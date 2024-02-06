伊林名模王思偉擁有不食人間煙火的仙女氣質，因此有了「仙女系名模」的封號，近日她在紐約走秀，臨上飛機赴紐約前夕接受本報的邀請進棚拍攝梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）時尚專題，當她戴上經典Alhambra幸運草與象徵好運的Lucky Spring瓢蟲珠寶，開心地說：「希望這次到紐約工作能順利、帶給我好運氣！」

「仙女系名模」王思偉最愛梵克雅寶Lucky Spring瓢蟲珠寶，如今在紐約時尚圈打拚的她，希望瓢蟲能帶給她更多的好運。（JOJ PHOTO攝，企畫／中時時尚，服裝提供／Brunello Cucinelli）

王思偉的「仙氣」渾然天成，不僅做事斯條慢理、說起話來不急不徐，個性真誠善良又浪漫，就連置身在紐約巴黎「名模生死鬥」的國際模特兒圈，也絲毫感受不到險惡，開心分享她在國外認識很多貴人和好朋友，感情都很融洽，和實境節目「名模生死鬥」的劇情相差甚遠。

詢問王思偉是否曾遇到宿舍裡大家為了爭床、生活習慣不同而反目互嗆，或是背後說壞話的勾心鬥角，王思偉思索了半天，笑說：「好像有，尤其我在當地是新面孔，難免會被當作新人欺侮，但我知道自己的實力，懂得等待機會，不會把這些放在心上。」

「仙女系名模」王思偉最愛梵克雅寶Lucky Spring瓢蟲珠寶，如今在紐約時尚圈打拚的她，希望瓢蟲能帶給她更多的好運。（JOJ PHOTO攝，企畫／中時時尚，服裝提供／Brunello Cucinelli）

梵克雅寶Lucky Spring Between the Finger指間戒，約22萬3000元。（Van Cleef & Arpels提供)

梵克雅寶Lucky Spring手鍊，瓢蟲展翅飛翔，約10萬7000元。（Van Cleef & Arpels提供)

梵克雅寶Lucky Spring鍊墜，瓢蟲展翅飛翔。（Van Cleef & Arpels提供)

梵克雅寶Lucky Spring胸針，約25萬2000元。（Van Cleef & Arpels提供)

梵克雅寶Sweet Alhambra 神秘表，58萬5000元。（Van Cleef & Arpels提供)

紐約名模圈競爭激烈，為了爭取上台機會，模特兒私下鬥智角力，在所難免，例如有一回，王思偉得到應徵模特兒選角（Casting）的機會，有模特兒得知消息後，故意跟在她後面想要混進選角試場，讓她十分為難，央求對方不要再跟著，竟反遭惡言相向，讓她覺得委曲。

王思偉佩戴梵克雅寶在新年節慶推出多款充滿年節喜氣與象徵幸運的珠寶作品，包括以紅玉髓和璣鏤玫瑰金打造的Alhambra四葉幸運草珠寶、代表春暖花開的Frivole花朵珠寶，以及增添可愛瓢蟲的Lucky Spring系列珠寶，其中她喜愛Lucky Spring瓢蟲珠寶，讓她聯想到《托斯卡尼艷陽下》的劇情，女主角花了很多時間尋找瓢蟲但一直找不到，後來放棄尋找在草地上睡覺，結果瓢蟲自己飛來停在她的身上，「只要自己準備好，幸福就會降臨在身上。」