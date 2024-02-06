雲林縣政府推動「台61幸福公路」，規畫雲林沿海休憩軸帶，搶攻台61線西濱快速公路商機，台西警分局考量春節期間，轄內台61線、台78快速公路及台17線車流激增，6日表示即日起規畫9處測速照相點，以不定時移動式測速照相取締違規，呼籲民眾春假開車出遊不搶快，才能確保平安且不會收到罰單。

台西警分局轄內有拱範宮、安西府、太和武當北極殿、賜安宮、參天宮及海清宮等大型宮廟，加上縣府推動「台61幸福公路」，打造雲林沿海帶狀觀光景點，農曆過年期間香客眾多，南來北往車流量大、車速快，容易發生交通事故，因此決定加強超速違規取締。

台西警分局表示，駕駛人若行車速度過快，一旦發生狀況，反應不及易釀成重大交通事故。轄內台78線今年初即發生1件死亡車禍，肇事原因為車速過快及酒後駕車，因此將取締超速及酒後駕車列為近期防制交通事故的執法重點。

警分局考量春節期間，轄內台61線、台78縣快速公路及台17線車流多、車速快，為防制交通事故發生並維護交通順暢，即日起在2條快速公路、省道及周邊道路易肇事路段，規畫9處測速照相點，分別為台61線四湖段南下237.3K；台78線東向、西向5K；雲1線3K；雲3線3K；153線南下3.2K、北上3.3K及8.5K；雲113線1.2K。

台西警分局分局長李宗儒強調，規畫移動測速照相並非以執法為目的，而是希望藉由公布移動測速照相路段，提醒用路人小心駕駛、減速慢行，防止交通事故發生，減少傷亡及財產損失，確保今年重要節日與春節連續假期間轄區交通順暢、人車平安。