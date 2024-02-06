大甲溪堤防護岸路旁出現多處傾倒廢棄物情事，市議員楊典忠斥海線成垃圾場嗎？（陳淑娥攝）

大甲溪堤防護岸路旁出現多處傾倒廢棄物情事，市議員楊典忠斥海線成垃圾場嗎？（陳淑娥攝）

歲末年終家家戶戶大掃除之際，清水區大甲溪堤防護岸路旁出現多處傾倒廢棄物情事，市議員楊典忠6日表示，風力發電機前後200公尺路段陸續有5處廢棄物堆置，直呼「太離譜，把海線當垃圾場嗎？」台中市環保局指出，4件已查獲特定行為人部分，逐一釐清涉案程度依法究辦；另1件尚無具體事證可追查可疑行為人，已通知國產署盡速清理廢棄物。

楊典忠表示，清水護岸路風力發電機組附近都是國有地，這5處廢棄物堆置情況有廢棄物挖坑掩埋未完全、有直接堆置國有地上、甚至有堆置在護岸路旁，從非法棄置者行徑可見，該處已成為廢棄物棄置熱點；他認為，雖然該路段是大甲溪堤防道路，但也是高美自行車道的路段，經常有車友會駐足欣賞大甲溪河岸景觀，國有地應善加規畫利用，提高國有土地價值。

楊典忠提到，不到500公尺的路段就有5處廢棄物堆置，更有直接棄置在護岸路旁，簡直不把檢、警、環聯合查緝小組放在眼裡，難道是公然向公權力挑戰嗎？

他認為，除了加強巡邏、監視與查緝外，應該課責土地所有權單位加強管理。

台中市環保局指出，自去年4月迄今掌握5件相關案情，其中4件目前已查獲特定行為人部分，均配合檢、警逐一釐清涉案程度依法究辦（3件偵辦中、1件辦理證據釐清中），環保局隨時與檢方保持聯繫，偵辦中案件若經檢方確認無證據保全必要者，皆即時命行為人清理廢棄物；另外1件尚無具體事證可追查可疑行為人，基於守土有責，已通知土地管理機關（國產署）儘速清理廢棄物，並加強巡查維護管理。

楊典忠表示，廢棄物案件經常需要偵辦很久的時間，但是廢棄物長期經曝曬雨淋後，更會影響地方環境遭亂，除非有保全事證之必要外，應盡速清理消毒，再課責違法者罰款與清理費用。

環保局說明，該局針對海線非法棄置廢棄物熱區已成立專案，除加裝即時監控影像系統外，亦不定期派員稽（巡）查，杜絕非法棄置廢棄物情事，以維護當地環境品質。針對此案涉及非法棄置廢棄物行政刑責部分，環保局指出，依廢棄物清理法第46條規定，可處1年以上、5年以下有期徒刑，得併科1500萬元以下罰金。