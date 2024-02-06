宣萱在《誰殺了她》失手殺人後偽裝成連環殺人犯的手法。（MyVideo提供）

温昇豪在《誰殺了她》飾演牧師。（MyVideo提供）

由温昇豪、李銘順、宣萱主演的影集《誰殺了她》，劇情超灑狗血，飾演母親的宣萱決定找出連環殺手，卻挖出乖巧女兒是脫衣直播主的真相，課金收看的竟然是自己老公李銘順。

日前宣萱、李銘順與温昇豪等人參加海外記者會，聊到在電腦面前看女兒色情直播的手淫戲，李銘順透露當初只是想回家鄉拍戲而接演，「我是第一次在新加坡拍這樣的戲。」坦言角色黑暗不好詮釋，旁邊的温昇豪認同說：「他完蛋了，他怎麼敢接？」表示這類劇種在台灣很罕見，「我當時拿到劇本也很驚訝，新加坡敢拍這種劇，對整個華人圈來說都是滿震撼的！」

李銘順與宣萱首次演夫妻，他透露拍戲會買好吃的安撫她，話鋒一轉突脫口，「這女的很難搞」，下一秒才解釋是指角色難搞，在劇中夫妻倆一天到晚都在吵架，「真實的不會，現實非常好搞。」宣萱回憶和李銘順合作感到開心，「他經常都是一個鏡頭就OK了，他會把我帶進去（劇情裡），對手對我來講真的很重要。」因為她在劇中不是崩潰痛哭，就是神情凝重，宣萱笑稱，「從沒在一部劇中哭成這樣！」

她坦言剛接到劇本很擔心演不好，因為沒有當過媽媽，怕無法代入，朋友建議她想像自己狗狗貓貓被殺了會怎樣？李銘順聽了對飾演她兒子的新加坡演員張值豪說，「原來你那兩三個月就是一條狗！」妙語如珠引發全場爆笑！

集結星、港、台三地實力派演員，《誰殺了她》講述17歲乖巧女高中生孫善琪（黃暄婷飾演）在2月29日被發現遭到截肢殺害，大腿被套上日本浮世繪絲襪棄河尋獲，雕刻家母親邵若雲（宣萱飾演）被說服是一名暱稱為「閏日殺手」的連環殺人犯所為，她為了查出兇手，不惜與金主上床辦展，然而就在展覽過後不久，同樣套著浮世繪絲襪的女屍接連出現。

而看似完美家庭的她，懷疑老公孫艾倫（李銘順飾演）似乎瞞著她什麼，牧師張雅各（温昇豪飾演）則成為她的慰藉，然而不只她，每個人都有不為人知的秘密。《誰殺了她》每周六於MyVideo跟播中。