媒體人黃揚明因日前在政論節目中指稱，民進黨在立法院長選舉接觸國民黨立委，開出8位數字以上利益誘使跑票，遭民進黨提告求償100萬，賠償金後會用做公益。對此，黃揚明回嗆，民進黨資產豐厚，不必拿這100萬來做假公益，就算他勝訴，一樣會捐100萬做公益，「就來告，我這輩子就是跟你民進黨沒完沒了」。

民進黨昨（5）日發新聞稿表示，黃揚明於政論節目上散播「民進黨開出8位數字利益，爭奪立院龍頭」等謠言，經了解純屬子虛烏有，黃未盡合理查證義務，後續引發其他政論名嘴引述該言論，嚴重傷害民進黨名譽，因此，民進黨提告追究其法律責任，求償新台幣100萬元，勝訴後將捐作公益使用。

黃揚明今在中天政論節目《大新聞大爆卦》指出，民進黨以造成名譽受損為由對他提告，但卻不告捲入台南市正副議長賄選案被起訴的邱莉莉、林志展，就是要他閉嘴、製造寒蟬效應。

針對民進黨聲明中提到若是勝訴，要將100萬元賠償金拿去做公益，黃揚明除怒嗆，民進黨的資產豐厚，每年還有上億元政黨補助，所以，不用拿這100萬元來做假公益，也撂話，就算打贏了這場官司，他一樣會捐100萬做公益，「就來告，我這輩子就是跟你民進黨沒完沒了」。