農曆新年將至，高雄起家的嬰幼兒副食品品牌「傑西寶寶」總經理呂孟倫，近日率領同仁到高雄燕巢希恩之家送暖，為寶寶們準備平安紅包及3個月份量的副食品、米餅，讓大家幸福過年。業者指出，每年不定期前往關懷及捐贈各社福團體，累計募集物資及資金逾百萬元。

傑西寶寶今年將邁入第5年，當初創立是一對深愛寶寶的夫妻，致力為孩子打造一個健康良好的飲食環境，於是找了營養學、體適能相關背景的好友共同協助創立，找尋優質農產品的廠商及農家共同協助產出健康營養的副食品。

希恩之家吳小萍執行長回贈感謝狀予傑西寶寶。（傑西寶寶提供）

「希恩之家」則是致力於0到6歲危機處境的嬰幼兒安置、保護和照顧；傑西寶寶秉持著每位寶寶都值得被呵護的心，希望能透過自身的力量，協助同在高雄的希恩之家，發揮社會影響力使更多民眾共同關注及協助，今年過年前也為寶寶們準備了米餅和副食品，期盼讓希恩之家度過溫暖的新年。

為了讓寶寶們能健康成長，傑西寶寶在食譜及原料上都非常講究，除了委由專業人員專為寶寶研發副食品，更設置中央廚房嚴格控管煮製，消費者買回去給寶寶吃的，和傑西自家寶寶吃的是一樣的。

業者指出，傑西傾注在副食品上的用心和努力，得到眾多消費者的支持，才能在過去號召會員及業界夥伴共同累計募集物資及資金逾百萬元，未來傑西寶寶也會堅持初心，繼續生產健康又美味的嬰兒副食品，並持續透過自身影響力為更多需要協助的公益團體出一份心力。