國民黨副主席連勝文去年遭羅姓網友在臉書貼文，評論國民黨派代表到大陸，並指連是「跪舔」「除了中國國民黨，別人真的作不來」，連勝文提告求償50萬元並要求回復名譽，台北地方法院認為，羅的言論受憲法言論自由之保障，不構成侵權行為，判連敗訴。可上訴。

連勝文提起訴訟主張，羅在2023年2月12日在其臉書公開發文表示：「跪著舔中，除了中國國民黨，別人真的作不來，你更是樂在其中」等語，並標記連勝文供不特定人上網瀏覽，這些臉書內文與事實全然不符，亦已侮辱他之人格權，嚴重侵害他之名譽。

連指控，「跪舔」係指沒有尊嚴、毫無底線的去討好別人，因此羅稱他跪著舔中，意思就是指他毫無底線的去阿諛諂媚中共，願意投降中共，具有嘲笑、羞辱、諷刺意思，又細究羅回應之新聞，內容主要講述他稱民進黨執政期間，兩岸關係惡化，影響到台灣經濟甚鉅，因此國民黨乃派出代表前往大陸解決紛爭。

連說，這些新聞內容完全無提及他有講出跪著舔中、投降、諂媚、巴結或類似字眼，可證羅之言論，顯與事實不符，已然侵害他之名譽權，須賠償他50萬元及刪除臉書貼文、連續7天在臉書刊登本案判決全文。

台北地院認為，連勝文是國民黨副主席是眾所周知之公眾人物，而羅其並非公眾人物，衡之兩造間身分差異、言論內容對於連勝文名譽及公益影響之程度，羅的言論應受憲法保障，不構成侵權行為，判決連勝文敗訴。可上訴。