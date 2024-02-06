中租企業團旗下生技品牌「仲安家（JOIN HOME）」為守護民眾的健康，發揮ESG永續精神，落實社會參與，實現社區共好的目標，捐贈300組、市價逾新台幣65萬元的「仲安家SDC抑菌噴霧」及「藻精防護錠」，透過中租青年展望基金會，送到偏鄕地區的社福機構與學校單位，傳遞愛心。

長期以來，中租基金會關懷台灣偏鄉地區學校青年學子及弱勢團體，支持大學院校學生社團舉辦社會服務活動。2024年1、2月間，中租基金會陸續將仲安家捐贈的健康防護產品物資，送抵桃園市復興區羅浮高中、齊心慈善協會、新北市石碇區公所、7所大專院校服務性社團，以期為受贈單位做好生活預防，守護健康。

仲安家的「藻精防護錠」，含有Apogen®藻精蛋白月擁有多國多項專利，搭配接骨木莓及綠蜂膠萃取物，含化在口中，猶如戴上隱形口罩；「仲安家SDC抑菌噴霧」，能夠30秒迅速抗菌，24小時長效防護，無添加酒精及次氯酸。這二款品項可望為受贈單位人員，築起一道健康的防護牆。

仲安家是中租企業旗下仲安生醫於2021年初推出的自有品牌。秉持中租企業總裁辜仲立為守護員工、家人的信念，從「家」的概念出發，結合社會公益團體一起守護更多的家庭。2022年起，與「心路基金會」合作，消費者凡購買仲安家全系列商品，單筆訂單不限金額，仲安家即捐出新台幣20元，聚沙成塔，支持心路「打造一輩子的家」募款專案。

另一方面，凡愛心捐款給「心路基金會」滿500元者，即可獲贈「仲安家SDC抑菌噴霧100ml」1份（市價250元）；捐款滿2000元，獲贈「仲安家SDC抑菌噴霧」1組（市價1,100元），也支援2023年健走抽獎、商品義賣活動，仲安家總共捐出550件抑菌噴霧系列產品，期望透過企業拋磚引玉的力量，協助身心發展障礙者能獲得更多的支持與照顧，給予溫暖而堅定地守護，一起為他們創造良善有愛的循環。

除了防疫、抑菌，春節假期間的飲食、作息步調難免大亂，仲安家提醒，著重飲食均衡，多攝取含有抗氧化物質、礦物質、胺基酸、維生素的蔬菜水果，倘若每天沒辦法攝取完整的蔬果量，仲安家的「蔬果醱酵飲」富有88種蔬果醱酵的精華，每天一杯30-60ml稀釋食用，隨時補充營養元素。而隨身包的「順酵凍」，更有幫助消化、排便順暢的效果，也是出遊、旅行的最佳選擇。

仲安家表示，年節圍爐、親友聚餐，也要避免暴飲暴食，建議可在用餐後補充益生菌，幫助消化。而「仲安家益生菌」嚴選10大來自人體原生及植物來源之菌種，皆為在地生產培養，多種菌株具有腸道定殖優勢，幫助改變消化道菌叢，並使用獨家四層包埋技術，鎖住益生菌的活性，讓益生菌到達腸道後發揮最大功效，維持健康。