清原果耶來台拍攝，留下許多美好回憶。（翻滾吧男孩電影提供）

由藤井道人編導，許光漢與清原果耶主演的愛情電影《青春18x2 通往有你的旅程》，劇組在台日兩地取景，清原果耶來台拍攝時，感到最驚豔的是劇組便當選擇超級多：「他們在用餐時間會秀出菜單，洋洋灑灑可能有7、8種讓我選擇，不論是早餐、午餐或是晚餐，劇組夥伴都準備非常多種類， 我每1餐都很期待，真的太棒了！」

另其中1場戲在台南武聖夜市拍攝，讓首次到台南拍戲的清原果耶留下許多珍貴回憶，她說：「能跟著Ami（角色名）一起理解這個城市，並完成拍攝真的很愉快。」在等戲空檔她也會到附近麵包店買麵包與大家分享，不論是飲食習慣還是各式文化差異，這次台灣行都讓日本團隊驚呼連連。

而擁有超高人氣的許光漢，在拍攝現場不停吸引路人圍觀，讓藤井道人讚嘆表示：「深刻感受到了光漢的十足魅力。」現場更出動了雨傘及人牆阻擋演員和角色的照片外流，清原果耶看到後，也調皮地把手舉起來遮住許光漢的臉，並學工作人員呼籲：「不要拍照！」可愛模樣逗樂大家。電影3月14日上映。