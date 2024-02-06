疾病管制署統計，國內上週類流感就診共12.3萬人次，雖較前一週上升，但低於原本預估的13到15萬人次。疾管署副署長羅一鈞表示，農曆春節即將到來，因為人潮流動多，預估開學後還會有一小波疫情上升，提醒民眾春節期間做好個人防護。

疾管署表示，今年第5週（1月28日至2月3日）門急診類流感就診人次為12萬3131人次，較前一週上升，為近十年同期次高，仍處高原期，須持續觀察疫情變化趨勢；多項監測系統顯示，近期流感病毒、新冠病毒及腺病毒等多種呼吸道病原體持續於社區活動，其中流感病毒以A型H3N2為主。

羅一鈞表示，上週類流感就診人次雖比前一週增加，但低於原本預估的13到15萬人次，可能因為天氣回暖和疫苗接種有關；但須觀察農曆春節期間，國內外及南北人潮流動，還會出現有一小波疫情的波動，但最高點應不會超過上週，屬於比較緩和、溫和的局面。

新冠疫情方面，上週新增567例本土併發症病例，較前一週（546例）增加，另新增65例死亡病例，與前一週（64例）相當。

疾管署防疫醫師林稜說明，一名中部40多歲男性有糖尿病等慢性病史，沒有接種新冠XBB疫苗，近期曾因肺炎住院，出院後於1月中下旬出現發燒、咳嗽等症狀，赴急診發現雙側肺炎，出現休克、急性腎衰竭等，新冠快篩結果為陽性 ，收治加護病房並給予抗病毒藥物、抗生素、血液透析等治療，但因病情惡化迅速，住院第6天過世。

羅一鈞指出，無論是第五波新冠疫情或類流感疫情，都沒有如先前預期得高，但仍處於高點，且今年還會是呼吸道病毒多重流行的一年，呼籲大家春節期間注意衛生好習慣、做好個人防護。