桃園市角板山行館園區是復興區知名旅遊景點，尤其每年梅花季吸引大批遊客上山賞花，桃園市風景區管理處獲交通部觀光署經費補助，辦理「北橫故事—角板山觀光場域再造計畫」，透過修復歷史場域，將提供遊客更多元的參觀體驗，為因應春節遊客造訪，僅先就部分工區架設圍籬，連假結束2月19日起將全區封園施工，預計今年底完工再對外開放。

桃園市風管處長廖育儀指出，獲觀光前瞻建設計畫「魅力旅遊據點營造：區域旅遊品牌」補助，工程總經費8000萬元，其中，中央補助4480萬元經費，桃園市政府負擔3520萬元，以樟腦收納所、角板山行館、回字館展示區，以及周邊景觀設施為主要整建標的，將執行空間優化環境整備工作，期盼透過修復歷史場域，強化當地的觀光資源，增進遊客對人文歷史的認知，提供更豐富的在地化遊憩場所體驗。

他也說，各館的展示內容屆時也將重新規畫，將針對修復整理後的樟腦收納所、角板山行館、回字館，導入現代科技及藝術展示方式，帶領民眾從不同的角度認識角板山的歷史與美。為了促進復興區夜間觀光，也將規畫夜間光環境營造計畫，串聯戶外12件藝術家雕塑品，讓園區歷史建築物結合藝術及燈光展示故事，提供遊客嶄新的角板山園區遊憩內容，目前也著手辦理設計作業。

另景觀設施部份已在去年12月1日開工，為了配合今年初的角板山梅花季以及即將到來的農曆春節期間眾多遊客造訪，僅先就部分工區設立圍籬，並預定春節連續假期結束後實施全區封園趕工，戶外景觀設施及各展示區建置工作，預計今年底完成後開放。