T1聯盟台北台新戰神洋將麥卡利（Erik McCree）上個月受傷，只能缺陣球隊賽事，球團6日宣布，網羅前鋒赫里斯-傑佛森（Rahlir Hollis-Jefferson）加入，努力維持團隊鋒線戰力。

台北戰神表示，麥卡利於今年1月6日比賽中右腳踝扭傷後缺陣多場賽事，基於整體戰力考量，球團決定提前與其終止合約，台新育樂總經理林祐廷表示：「感謝麥卡利這段時間的貢獻，祝福他未來能有更多精彩的表現。」

為了補上麥卡利的空缺，台北戰神網羅現年32歲、身高198公分的赫里斯-傑佛森，傑佛森在2013年展開職業生涯，先後征戰美國NBA發展聯盟以及加拿大、芬蘭、匈牙利、菲律賓等各國聯賽，2023-24賽季於菲律賓籃球聯賽出賽首場即拿下50分、16籃板、4助攻的好表現驚豔全場，而後在東亞超級聯賽，出賽兩場繳出場均21分、10.5籃板、4.5助攻、4抄截，目前已加入團隊訓練的赫里斯-傑佛森期許自己能運用自身的優勢，全力幫助球隊取得好成績。

赫里斯-傑佛森還有個背景，他的弟弟朗戴（Rondae Jaquan Hollis-Jefferson）是約旦歸化球員，且朗戴在2015到2019年效力過NBA籃網隊，當時和林書豪是隊友。

台北戰神與前鋒麥卡利提前終止合約。（台北台新戰神提供）

台北戰神球團認為，赫里斯-傑佛森是一名攻守俱佳的全能型球員，擁有良好的速度與機動性，進攻手段多元，加上其積極防守態度以及組織傳導能力，能幫助團隊配合上更加靈活，林祐廷補充：「赫里斯-傑佛森具備良好的進攻突破技巧，相信他能穩定輸出得分火力，幫助團隊拿下勝利。」