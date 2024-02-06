台南市黃金海岸因其夕陽美景如同金光流洩而得名，多年來皆是台南熱門濱海觀光景點。台南市府日前在黃金海岸上打造「海洋新樂園」，完善該地區的旅客設施，包括設置入口廣場、沖洗設施、腳踏車停車柱等，以期建造無障礙且符合親子共遊需求的沙灘。

台南市政府為打造南區黃金海岸成為濱海觀光遊憩新亮點，向交通部觀光署爭取補助經費進行「重點景區遊憩廊帶計畫-黃金海岸 海洋新樂園」，日前落成啟用。台南市長黃偉哲表示，黃金海岸擁有如黃金色彩的夕陽美景而聞名，鯤鯓海岸線也富含人文歷史，如今海洋新樂園已如期如質順利完成，將黃金海岸打造成南區濱海觀光遊憩亮點軸帶，提供旅客駐足休憩之安全、環境友善空間。

台南觀旅局說明，該案工程為友善遊客進行沙灘親子共遊、自行車漫遊及風箏衝浪等活動，於小美軍與喜樹沙灘二處入口，設置入口廣場、沖洗設施、腳踏車停車柱及廁所。二處入口之間則構築了一條長1.5公里在沙灘林下，銜接雙博自行車道的秘境步道，熱愛騎自行車的遊客可在沙灘及樹林間享受馳騁的快感。

台南市府也於黃金海岸廊帶公園營造夜間光環境與加強照明安全，黃金海岸船屋外牆以網格屏燈光展現主題動畫秀，周圍設置水波紋高燈營造無邊際海域，暖金色線燈勾勒出夜晚的迎賓浪花，打亮整座園區凸顯台南濱海生命力，使夜間的黃金海岸增添迷人的色彩。親水公園另修建沙坑沙桌及遊憩設施，沙桌可提供無障礙使用，使此座最靠近海邊的親水公園重展新貌。