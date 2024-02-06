清水警分局與高人氣海鮮直播主「白姊盧貴玲」合拍反詐宣導影片。（清水警分局提供）

重要節日農曆過年前夕，民眾上網購買年菜日漸普及，詐騙案件也屢見不顯，台中市清水警分局與高人氣海鮮直播主「白姊盧貴玲」合拍反詐宣導影片，提醒民眾遇到「解除分期付款詐騙」或是「＋號開頭可疑來電」，務必遵守防詐3要訣：「一聽、二掛、三查證」，提醒民眾一定要冷靜撥打165查證，小心保護自己的錢包。

轄區內海鮮直播主「白姊盧貴玲」擁有38萬高人氣追蹤數，清水警分局特地與她合拍反詐宣導影片；另為答謝廣大臉書粉絲團的支持，分局也準備可愛的「清水英熊」(6名)及全聯禮券500元(5名)等，共計11名豐富獎項，結合影片以有獎徵答方式舉辦「好運龍總來」活動。

清水警分局指出，即日起至2月12日23時59分止，只要上網在該分局臉書粉絲專頁及該貼文按讚，在「好運龍總來」貼文下方留言回答影片中問題，標記(tag) 臉書好友2名，便有機會獲得獎項。

清水警分局長蔡慶星表示，希望透過與高人氣直播主拍攝影片及臉書抽獎活動的方式，提醒民眾網路購物務必提高警覺，避免上當受害，本次網路抽獎活動將於2月19日在臉書粉絲專頁公告得獎者，請大家千萬不要錯過。更多詳細資訊，請追蹤「臺中市政府警察局清水分局」臉書粉絲專頁，一起揪團參加活動抽大獎。