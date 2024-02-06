林書豪的父親林繼明到場勉勵學員。(EMPOWER提供)

引爆運動訓練在運動教育產業耕耘多年，每個訓練球季結束後，都會舉辦EMPOWER Finals，上周末EMPOWER Finals圓滿落幕， 歷經兩天全天的賽事，橫跨7個組別、31支隊伍，來自雙北、新竹、台中、高雄和花蓮的隊伍共襄盛舉！

第一天賽事中場時間邀請到輔大男籃教練楊哲宜勉勵選手，「透過籃球訓練，讓每天的自己都要比昨天的自己更好，並享受參與籃球的快樂。」第二天賽事中場時間則邀請到P+ League新北國王隊林書豪、林書緯爸爸林繼明先生到場勉勵選手們，「不畏挫折，在賽場上遇到的挫折，都會轉化成長的養分。」

第二天賽事中場時間舉辦親子三對三，由U10組別以下的選手與家長共同組隊爭取榮耀！T1聯盟台北戰神隊的隊長林宜輝也與來自引爆台中暴龍隊的孩子共同組隊，和不同隊伍的家長、孩子們同場較勁！

EMPOWER學員在常態的訓練當中以社區性「球隊」概念運作，並在每個月的對抗賽驗證訓練的內容。除了課本上的知識之外，青少兒還可以透過運動俱樂部球隊，增加團隊合作意識，強化自己全方位的技能，提升挫折應對能力、溝通能力等軟技能。

透過每季EMPOWER Finals高規格的賽事，賽事越加龐大、豐富，學員可以累積更多的實戰經驗，也可以擁有參與專業高規格之籃球比賽的寶貴經驗。大人和小孩可以一同爭取榮耀，每場賽事全力以赴，享受明星賽事，讓 EMPOWER 持續給予所有擁有籃球夢的大小孩，讓每位運動員實現更多、成就更大！