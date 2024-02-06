每部作品都以近乎挑戰的演技拓寬戲路的任時完，此次在《少年時代》飾演高二生張秉泰，留著鍋蓋頭，因沒有自信始終保持害怕的眼神、蜷縮的肩膀，加上瘦弱的身體，讓觀眾一下就沉浸在他創造的情境中，首次挑戰喜劇的任時完對於大家喜愛《少年時代》除了感謝也說到：「我本來就不是搞笑的人，所以很擔心效果不是很好，現在回想起來，秉泰和我有很多相似的地方，例如偶爾的毒舌，就是忽然想說就脫口而出了；也像秉泰一樣，如果受到稱讚，心情就會變得很好，像是飄上雲端一樣。」

龍華偶像台在播出前夕特地專訪任時完，請他聊聊拍攝的心路歷程，35歲的任時完與24歲的李施優在劇中飾演同學，令人驚訝的是外表看起來毫無年齡差異。任時完透露了自己的保養方法和演戲前的準備：「感謝我與生俱來的童顏，加上我注重皮膚管理，並透過運動排汗以排除廢物。我本來講釜山方言，花了很大力氣才學會首爾腔，所以明白學習其他地區方言並非易事。為了角色，我在拍攝前三個月開始接受『方言課外輔導』，甚至在扶餘生活了兩天一夜。」

喜歡任時完的粉絲一定都知道，任時完有多麼喜愛喝威士忌，甚至還拍了綜藝節目，在專訪時還特別提到想買台灣威士忌當作生日禮物，也被在《少年時代》裡的好友揭露，常常請大家喝威士忌提高親密度。談到印象最深刻的場景：「有一場農高和工高大戰的戲，這場戲動員所有年輕演員，在鏡頭裡完整呈現了大家對演技的熱情和野心，不僅出現水肥推車，使用的武器都來自農具，會讓人忍俊不禁。」

從出道以來演過職場劇、恐怖殺人魔、懦夫高中生，展現了多樣的面貌，任時完說到：「想要挑戰沉著內斂的愛情電影或韓劇，特別想挑戰看看用眼神描述愛情的作品，像台灣電影《我的少女時代》就是很好的作品。」當初ZE:A帝國之子以台灣為開始，全面進軍亞洲市場，讓任時完對台灣有著濃厚的情感，透過專訪向台灣粉絲問好：「台灣的粉絲們，你們好！我非常期待能夠去台灣旅行，如果可以的話，我也很期待能在台灣舉行粉絲見面會。想念台灣的威士忌、大腸麵線和蚵仔煎還有熱騰騰的溫泉，台灣真的是個天堂。」《少年時代》將於2/17起，週末晚間九點，龍華偶像台MOD353全台首播。

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