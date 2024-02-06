搶攻春節消費商機，LINE Pay春節年假期間優惠連發，初一開始一連五天用戶首筆消費即可獲優惠券及開工紅包回饋，年節期間更提供指定百貨新年採買滿額送88元優惠券、逛夜市抽最高LINE POINTS 66點紅包等各式吃喝玩樂支付優惠，以滿滿好康，讓用戶在新的一年「龍來賺」。

過年就是天天要賺回饋，LINE Pay從2月10日至2月14日於LINE Pay實體店家推出「龍年LINE Pay龍來賺」春節限定優惠，初一至初四用戶每日上午8：00後至實體店家完成首筆消費，即可獲贈LINE Pay優惠券一張，初一(2／10)首筆消費享10元優惠券，初二( 2／11)享20元優惠券，初三(2／12)享30元優惠券，初四(2／13)享40元優惠券，一連四天越領越賺，優惠券可於下次實體店家現場消費滿額時折抵使用。初五開工日LINE Pay為用戶加碼「抽紅包」博全年好彩頭， 2月14日至LINE Pay實體店家完成首筆交易且實際支付金額滿50元，就送LINE Pay紅包1個，最高可抽LINE POINTS 99點。

年節期間，不論是新年採購犒賞自己，或是與家人出門同遊，LINE Pay亦提供各式支付回饋。即日起至2月14日止，於新光三越、MITSUI OUTLET PARK單筆消費滿188元，即可獲得88元優惠券並於下次消費時折抵；2月8日到2月14日，在Klook預定各式旅遊行程，以LINE Pay單筆消費滿2,000元，更可獲得LINE POINTS 4％回饋，吃喝玩樂盡享優惠。

新春期間家人好友常常相約逛夜市吃吃喝喝，LINE Pay即日起於全台9大指定夜市店家推出消費即送9折優惠券及滿額抽紅包雙重好康。用戶在台北寧夏夜市、南機場夜市、華西街夜市、艋舺夜市，台中旱溪夜市、大慶夜市，高雄六合夜市、瑞豐夜市及花蓮東大門夜市，首筆消費贈3張9折優惠券，下次消費即可折抵；單筆付款滿額50元還可獲得紅包一個，最高可抽LINE POINTS 66點。