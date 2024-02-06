Ella將在首屆金狼獎典禮上擔任表演、頒獎嘉賓。（金狼獎執委會提供）

第一屆「金狼獎」自去年底官方發布典禮訊息、徵件報名後，在影視圈、音樂圈、樂迷之間掀起熱議，報名徵件日前已截止，執委會表示，第一屆報名件數相當踴躍，總共突破了700件作品將共同競爭評比。

第一屆「金狼獎」將於3月2、3日一連兩天舉辦「狼煙大話MV大師課」系列講座，地點就在華山文創園區中三館二樓拱廳。而首屆《金狼獎》主持人正式揭曉，將由Lulu黃路梓茵扛下重責大任，去年終於集郵「三金典禮」主持夢想，龍年開春接下新一金的任務，她興奮直呼：「絕對是最開心的。」

談及這次的挑戰，原來是與召集人殷振豪有關聯，她笑說：「開啟我演戲之路這件事情就是殷振豪導演，這次是一個報恩的心情，很期待。」更形容，「MV在音樂當中是滿靈魂的，音樂影像很好的話，對一個音樂作品是非常加分，在金曲獎MV只是其中一個獎項，現在把MV變成一個獨立的獎項，我也滿期待典禮會變成什麼樣子的。」好奇會如何呈現這次典禮風格，她透露，「想像典禮是很多變、不設限，很衝擊又年輕，這樣比較好玩，有別於三金典禮那種正式肅殺嚴肅的感覺，希望《金狼獎》呈現是比較活潑感的」。

第一屆《金狼獎》頒獎典禮將於3月9日在三創生活園區Clapper Studio盛大舉辦，目前典禮出席卡司可說是星光熠熠，執委會公布首位表演嘉賓，Ella陳嘉樺將帶來精彩演出，要釋放專屬艾拉風格的音樂作品為MV人打氣，當晚她也將擔任頒獎人，攜手導演比爾賈共同頒發「最佳導演」這項大獎；頒獎組合在典禮中肯定是吸睛焦點，金曲歌王HUSH將搭檔典禮顧問陳鎮川共同頒發「最佳演唱表演」、「最佳演員」2項大獎；當晚典禮實況觀眾可以透過《金狼獎》官方YouTube頻道、IG、LINE VOOM關注參與。