300億元中央擴大租金補貼專案已於2月2日入帳，依申請人身分與租屋縣市別區分，屏東縣提供每戶每月2000元至3600元不等租金補貼，4類對象再享額外加碼，累計至2023年12月31日共1萬3123戶申請，經屏東縣政府加派人力審查，截至2月經中央複核通過近1萬戶，民眾可查詢是否入帳。

屏縣府表示，承租屏東縣符合資格者每戶每月最高級距3600元，以育有3名未成年子女的租屋家庭為例，加碼後可領補助6480元，單身、新婚、育兒家庭、弱勢等4類人再享額外加碼，扶養未成年子女越多，加碼越多。民眾可至案件申請時提供的金融單位查詢是否入帳，並留意「行政院發」字樣，尚未收到結果通知的民眾亦無須擔憂，申請案件縣府盡速審查中。

屏東縣長周春米表示，屏東縣2023年申請案件量較前一年增加近2倍，縣府加派人力審查，截至1月底屏東縣已核定近萬戶，審查完成率約達80％，尚未申請的民眾依然可提出申請。

屏縣府城鄉發展處表示，2023年至2024年度租金補助對象擴大到18歲以上的租屋族群，只要有簽訂完整租賃契約書，不用提供房東的身分證字號就可以送件審核，審核通過後補助款陸續入帳。尚未收到補貼款的民眾也無須擔心，提出申請後需要約3個月審查時間，審核通過後就會開始排定撥款，並且在申請網頁也可以即時查詢。