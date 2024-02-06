王淨詮釋令人揪心的小路。（CATCHPLAY＋提供）

劉冠廷劇中與導演父吃飯 。（CATCHPLAY＋提供）

由劉冠廷、隋棠、王淨主演的《非殺人小說》即將於明晚（7日）於CATCHPLAY＋播出大結局，殺害隋棠的真兇即將水落石出，疑似被栽贓成殺人兇手的劉冠廷，不僅在雨中慘遭車追撞，為避嫌而吃盡苦頭的他，更在守護夢想與失手殺人的真假謊言中痛苦掙扎，揹著罪惡感一步步走入黑暗深淵。

劇中他疑似上吊的驚悚畫面曝光，回憶拍攝當天，劉冠廷說：「這場戲真的用盡我生命的力氣去演，希望能透過鏡頭表現出那種無法反抗的窒息感，真的是嘔心瀝血的搏命演出，就連我自己都很期待看到成品。」

面對如此敬業演出，導演柯貞年透露：「看他在裡面被吊起來，我記得當時他一直會跟動作指導說『再綁緊一點』，因為繩子太鬆又拍特寫的時候，其實可能看得出來，他真的就是緊繃到臉整個發青！」

身為導演，柯貞年能跟劉冠廷合作很放心，但也很辛苦，是甜蜜的負荷，「坦白說東東戲份非常重，當時拍《非殺人小說》兩個半月，我們就是一直相愛相殺，我從他身上也學到很多，導演和演員看起來很親密，但其實在不同路上，我其實透過冠廷了解到，演戲是這麼痛苦又過癮的事」。

另外上週播出第五集，面對男友劉冠廷出軌的王淨，劇中含淚怒吼「是不是我哪裡不夠好，你才會這樣對我！」揪心的演技令網友印象深刻，王淨則透露：「我覺得小路這個角色最難的地方就是，她的個性很像我，有時在演戲的時候，台詞裡面可能會有寫到自己好像曾經在現實生活中講過的話，通常在那個時候就會有點卡住，因為就會覺得有點赤裸，很像脫光光給別人看的感覺。」

不過隨著劇情步入最高潮，預告中她被劉冠廷帶走，似乎遭受威脅，也讓懸疑重重的劇情更加撲朔迷離。《非殺人小說》最終回播出當晚，將邀集導演柯貞年、男主角劉冠廷和神秘嘉賓現身，於2月7日晚間10點齊聚CATCHPLAY＋官方IG（catchplayplus_tw）直播間線上暢聊。

《非殺人小說》全劇於2月7日18：00在台灣和東南亞的 CATCHPLAY＋數位影音平台、愛奇藝國際站同步全集上線，1月21日起於八大戲劇台、CATCHPLAY電影台每週日20：00和21：00同步跟播，每週更新2集。