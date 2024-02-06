電影串起兩個世代的「三人行」瘋狂愛戀，走進看似無拘束的快意生活。（海鵬提供）

由陳宏一執導的奇情新片《（真）新的一天》，劇情描述一名大叔與一對狂放不羈青春男女相遇的故事，除邀請李銘忠聯手新世代演員王碩瀚、虹茜一同「撒野」演出，最驚人的是，他首次將攝影大權交給攝影師余靜萍主導，並直言「她是創作者，而不只是導演的執行者。」

陳宏一與余靜萍合作近20年，6部電影中就有5部由她掌鏡，這次拍攝新片《（真）新的一天》，不僅敘事打散章節、仿擬金魚僅有7秒的記憶（如英文片名），攝影更漫走於暖黃與冷藍時空的「糖果感」色調，除獲金馬執委會執行長聞天祥稱許是陳宏一導演迄今最通俗易懂的電影，更為余靜萍奪下金馬獎最佳攝影大獎。

余靜萍在歷經《七月與安生》、《少年的你》、《燃冬》等製作歷練，對故事、角色、演員與整體狀態的掌握都更上層樓，讓陳宏一放膽將攝影大權交給她，果然為《（真）新的一天》帶來全新加持。為拍攝該片，余靜萍堅持把氣味都拍出來，竟把她自掏腰包從國外買進全新攝影器材帶回台灣拍攝，但攝影機加上背心等器材總重達10多公斤，讓她得在豔陽下背著跟演員跑，拍完都雙腿發麻，直嘆像在做重訓。