台南春節假期最強檔活動「2024台灣燈會」上週盛大開幕，在安平燈區內的美食市集也同步開張。本次燈會美食市集集結了台南在地50攤街頭小吃、以及經典夜市傳統小吃，讓遊客在賞燈會的同時也能品嘗台南在地的美味。

安平燈區美食市集販售街頭小吃 (圖/台南市經發局提供)

台南經發局表示，這次燈會美食市集結合了台南在地特色小吃，於安平燈區設置50攤，高鐵燈區設置100攤。安平燈區的皇品排骨酥，以香脆多汁的排骨酥聞名，還有以新鮮地瓜製作，外酥內軟的拔絲地瓜，是夜市的始祖攤位，此外，還有傳統府城炒米粉、地瓜球等在地小吃；而在2月23日試營運的高鐵燈區美食市集，有香氣四溢的碳烤，各種炸物、蔥肉餅等美食，經發局歡迎市民朋友賞燈之餘也可以來光顧在地美食市集。

台南市場處表示，台南除了在燈區內有美食市集外，燈區周邊也有許多安平在地美食可以品嘗。市場處推薦遊客前往鄰近的安平市場，市場內有多攤美食如虱目魚飯湯、古早味的鼎邊銼等，吃飽還可以到二樓享用咖啡。安平市場各樓層主打販賣品不同，還有電梯、冷氣等設備，搭配完整的動線設計與明亮、通風且整潔的環境，翻轉大家對傳統市集的印象

為了讓台灣燈會活動更具創意並符合環保永續潮流，市場處特地與環保局合作，於美食市集現場舉辦租借環保杯即可換取折價券的活動。此外，自2月24日起至3月10日，每日在「安平燈區」美食市集，也將發放限量龍年小提燈。