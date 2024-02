不過上個財年同期,任天堂Switch是賣掉1,491萬台。自2017年3月問世後,快要7歲的Switch已接近產品的周期年限,故玩家也很期待任天堂在今年會出版新的電玩硬體主機。

多虧了去年5月推出的熱門遊戲,薩爾達傳說王國之淚(The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom)以及當年10月發售的超級瑪利歐兄弟驚奇(Super Mario Bros. Wonder)等,Switch商品生命得以延續。

計算至去年12月底的本財年前9個月,也就是2023年3到12月,任天堂營收不只成長7.7%,營利更是大增13.1%。任天堂6日股價收跌0.46%,但今年迄今已大漲16%左右。