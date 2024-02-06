刑事局長周幼偉6日檢視查緝成果，強調將持續針對網路面、電信面及工具面查緝詐騙集團。(林郁平攝)

刑事局偵查第一大隊查獲美鷹會成員涉嫌以虛擬貨幣洗錢。(林郁平攝)

假投資詐騙猖獗，刑事局成立「情資研析專責中心」，結合偵查、業務單位，透過經驗共享、情資整合，研析各種假投資詐騙情資，並於1月22日至2月2日期間，動員各外勤大隊執行「斷投專案」查緝行動，共查獲34件、犯嫌189人，羈押29人，包括竹聯幫弘仁會、天道盟美鷹欸等黑幫成員，查扣逾3億元不動產、現金3452萬6900元、黑槍4把等大批贓證物。

國際科查獲幕後丁姓角頭，查獲4把黑槍等贓證物。(林郁平攝)

刑事局偵查第四大隊破獲竹聯幫弘仁會拘禁人頭。(林郁平攝)

刑事局長周幼偉6日檢視查緝成果時表示，警方將持續針對網路面、電信面及工具面查緝詐騙集團，針對新興詐欺手法，研析相關情資，尋求突破的關鍵，並集中火力，規劃波次專案掃蕩詐欺集團，並加強跨國合作，透過重點聚焦打擊詐欺集團，讓民眾能安心過好年。

刑事局偵查第四大隊幹員攻堅將嫌犯壓制逮捕。(翻攝照片／林郁平台北傳真)

北市警中山分局去年4月接獲線報，指林森北路旅館內有人吸毒，前往查緝意外發現旅館內有4名人頭戶遭拘禁，現場查獲負責看守的吳姓及黃姓2名男子，遂刑事局偵查第四大隊、嘉義縣竹崎分局等單位共組專案小組，報請台北地檢署檢察官陳玟瑾指揮偵辦。

專案小組歷經多月追查，發現該詐團由竹聯幫弘仁會曾姓、郭姓主嫌為首，指揮集團成員拘禁人頭取得帳戶，待被害人遭假投資機房詐騙，透過人頭帳戶移轉詐欺款項，並指派車手至ATM或臨櫃提款，最後再轉成虛擬貨幣，專案小組將曾嫌等12人逮捕到案，扣押50萬元等贓證物。

刑事局國際科根據「情資研析中心」分析報案資料，發現歹徒透過臉書、IG等社群網路投放假投資廣告或交友APP搭訕被害人，誘騙投資來路不明的虛擬貨幣網站，至少20多人被騙，損失5000多萬元。

專案小組展開密集溯源查緝行動，查獲第一層轉帳機手兼取款車手，第二層收水兼收購人頭帳戶、第三層車手頭及第四層集團幕後首腦、雲林台西地區37碎丁姓角頭，並查扣克拉克制式手槍2把及仿金牛座改造手槍2把，子彈107發、現金50萬元、電腦、借據等贓證物。