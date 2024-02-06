70歲資深藝人上官明莉今（6）日現身板橋榮民之家，參與中時旺旺愛心關懷活動，在台上演出經典歌曲，陪伴榮民們過年。上官明莉今用「半殘」形容自己的身體近況，「右邊耳朵聽不到，骨頭上、中、下都斷過，但菩薩讓我活著，就是要給我任務吧」。

上官明莉說，某天半夜發現耳朵流出液體，後來才發現是血，「我女兒趕快帶我去看醫生，說是耳中風，耳血管破裂」。

上官明莉熱衷公益，即使身體狀況不太好，她還是發願要做善事做到「不能做為止」。除了公益演出，她還斜槓擔任國立臺北商業大學的老師，教導易經、紫微斗數，一周3天，「做這些事都可以幫住到別人，我不亦樂乎，開心不會想到病痛」。

而今年是她70歲大壽，表示過去從不做生日，今年決定要辦一場生日宴，舉辦一個小型專場演出，留下難得的回憶，「我要為自己活一次，很想念當年唱跳40分鐘不間斷的演出，人家的目光都捨不得離開」。