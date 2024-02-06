台南水交社文化園區素有全國最美眷村的美名，此地過去曾匯集中國不同省份居民團圓過年，呈現多元文化景象。水交社日前宣布將於農曆春節初二至初五期間推出系列活動，包括新春市集、街藝表演及免費的親子搓湯圓及絹印等眷村過年文化習俗活動，並開放春節期間全園區及四大主題展館參觀免門票。

水交社春節活動展期資訊 (圖片來源：台南市文化局提供)

台南市文化局說明，「水交社文化園區」前身為空軍眷村，也曾是日治時期駐防台南機場的台南海軍航空隊官兵眷屬居所。春節期間推出園區內四棟展館免門票活動，包括水交社展演館《眷戀煙花燦爛的歲月》、水交社歷史館《活的歷史‧層疊的地景》、AIR台南館《直上晴空-空軍第一戰術戰鬥機聯隊特展》、飛行親子館《2023台南國際藝術節-城像、成相》等主題展都可免費參觀。

台南市文化局長謝仕淵說明，水交社園區自大年初二(11)起輪番獻藝，每天有兩至三組藝人表演，從精彩魔術、扯鈴溜溜球獻藝、花市酒瓶演出、造型氣球教學到劍玉表演等，讓民眾感受歡樂年節氣氛，當天也特別準備親子搓湯圓免費活動，讓大小朋友現場搓、揉、煮湯圓大快朵頤。

謝仕淵補充，年初三(12)民眾可在現場絹印新春龍年圖樣，人人皆可帶著新春小禮回家過年。此外，年節期間水交社雜貨舖更攜手台南百年布莊錦源興，新品上市推出「用印花說眷村故事」，只要在水交社雜貨埔或敝墟書店購買滿150元，也加贈送水交社2024龍躍雲霄春聯一幅，限時限量兌換。

台南市文化局表示，水交社為呼應過去曾匯集中國不同省份居民在此團聚過年，園區內特別妝點布置年節起源介紹與傳統年畫文化，更邀請師傅製作中國北方慶祝春節時會有的傳統「花饃」和「棗饃」麵雕。文化局邀請全國旅客走春行程來到水交社體驗眷村過年傳統文化。