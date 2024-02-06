一名人妻日前請小孩幫忙拿她的換洗衣物，拿來發現有一件內褲不是她的，三個孩子便懷疑是爸爸在外偷吃，最後找到內褲主人，是人妻的媽媽，原來回娘家時媽媽都會幫全家洗衣服並裝袋，不小心放錯，真相出爐總算結束這場驚魂記，網友還直呼「有這種媽媽很幸福。」

原PO在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」指出，近日請孩子幫她取換洗衣物，孩子卻拿來一件不屬於她的內褲，原PO跟孩子說這不是她的，家中3個孩子非常驚訝，拿內褲跑去問爸爸，「爸爸！你該不會去偷情了吧？」原PO老公回答「我是離開過你們喔？」老二表示「有！上班的時候」，老三還猜測「爸！難道是偷別人的。」看到老公被逼問，於是原PO趕快視訊娘家的媽媽，問內褲是不是她的，結果對方馬上承認，還老公清白，老公笑說「你們這群屁孩快跟我道歉。」

原PO解釋，每次全家人回娘家過夜，媽媽都會幫他們全家洗衣服，然後裝袋帶回家，可能是不小心拿錯才出現這誤會，感恩媽媽真的對她很好，老公知道這些，所以不會對她要求太高，指出「他覺得我也是被媽媽捧在手心上，沒理由到他家就什麼都不是。」

貼文PO上網讓大批網友羨慕，「有這種媽媽很幸福，老公想法也很棒」、「感覺媽媽很時尚，內在穿著可以讓孫輩誤以為爸爸偷吃！」