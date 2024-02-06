「畫家鄉的農民，是因為離鄉數十年從來沒有認真的去認識家鄉的一田一瓦，與父母生前所惦念的老家與一群農友們，帶點鄉愁也夾雜著思念，直到用筆速寫每位農民們的臉龐，我看見了每位農民臉上的愉悅＆他們對這土地的不離不棄的情感⋯⋯」，資深廣告創意人紀淵字人稱小紀，用畫布說出農民的故事。其作品「台灣的價值『土地的戀人』系列畫作」，從桃園國際機場第一航站，到松山機場相繼推出。

從2023年的「小麥思香起」，為台灣小麥農民所繪製的系列畫作在文化大學推廣教育部的大夏藝廊展出後，受到廣大市民的迴響，小紀仍持續不斷地從小麥農民，擴散到台灣農民的畫作。小紀說：「每次回到故鄉拜訪農民除了感受到鄉民的熱情接待、話家常之餘，更看到每位農民對他們土地的摰愛與付出，對土地不離不棄，不管種的是稻米、小麥、香菜、花生、花卉、養的雞鴨、溫室的水耕生菜等。」

展出作品中展現農民豐富的生活臉譜。（圖／紀淵字提供）

從小紀的作品中我也不難發現看到栩栩如生的農民臉譜、筆觸中帶點瀟洒、奔放中帶著艷麗的色彩，看到了台灣農民豐富的生命力！不免察覺小紀的每幅農民作品充斥著小紀滿滿的愛？

小紀從畫故鄉二林的農民已經畫到大城鄉、苑苑、莿桐、苑裡鄉⋯⋯，看到每位農民無怨無悔的臉龐，再多的汗水也贏不了收成的喜悅。而我發現這就是土地與農民的戀曲！小紀更說「每位台灣農民的故事永遠說不完！也畫不完。」小紀希望能用畫筆來為每位「土地的戀人」祝福。他們是台灣的護國神山，台灣的價值！

小紀的「土地的戀人」由財團法人昇恒昌基金會特邀於1月8日至5月7日在桃園國際機場第一航站&A9文化藝廊展出，作品將於2月6日至6月6日於台北松山機場文化藝廊聯展。歡迎出國旅遊的人們可以在這兩個航站一同欣賞「台灣『土地的戀人』的風釆」。