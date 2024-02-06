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LINE Bank表示，農曆年走春帶著「LINE Bank聯名信用卡」，獨家角色超萌卡面最喜氣，上山下海或是出國旅遊，通通賺現金回饋。渣打LINE Bank聯名卡國外消費享最高19％回饋、聯邦LINE Bank聯名卡國內享最高12％回饋；兩張卡不分新舊戶、無消費門檻即享「國外3％現金回饋無上限」，適合春節消費想要精打細算的民眾。

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