網紅陳沂（中）當街遭受暴力攻擊，立法委員陳菁徽、徐巧芯6日在立法院召開「遏止私刑暴力歪風，守護全民人身安全」記者會；陳沂還原事發經過與當下心情，陳見陳母（中上）流淚，自己也忍不住痛哭失聲，兩人相擁而泣。（郭吉銓攝）

互擁痛哭！母心疼女兒喊「妳沒錯」 陳沂淚崩：為何該道歉的是我們 @ChinaTimes

網紅陳沂5日下午遭到不明人士攻擊，陳沂、國民黨立委陳菁徽、徐巧芯、台北市議員鍾沛君6日召開記者會譴責暴力，並由陳沂還原事發經過，並質疑若講真話也要被打，以後誰還敢講真話？陳菁徽也質疑目前精進掃黑方案找不到幕後藏鏡人；徐巧芯呼籲警方儘速查明真相；鍾沛君則高呼，「暴力就是錯」。

陳沂還原事發經過表示，她昨天剛出家門，等紅綠燈的時候突然有陌生男子靠近她，並詢問是不是陳沂？可不可以跟合照？而陳沂發現該男子疑似有吃藥、眼神渙散，便本能性往後退，並下意識點了頭。不料該男子拿出手機假裝要自拍後，突然拿手機非常用力敲擊她頭部，閃躲後仍遭追擊。

陳沂表示，所幸有路人見義勇為阻撓兇手，她也趁著空擋跑進一旁消防局求救，消防隊制服兇手後，凶手卻還在對她咆哮一個沒有聽過的名字，她指出，現在很多媒體說凶手認錯人，但凶手確實叫出了她的名字。

隨後，另名疑似凶手的灰衣男子也出現，她指出，她家監視器稍早就已經看到一輛黑色車子在她家徘徊，懷疑其實是預謀犯案。

陳沂痛訴，現在很多網路風向認為她活該被打，嘴上囂張被打活該等，但是她認為，明明沒有做錯為何她需要躲起來？並指出，難道現在網路上對她言語暴力的人也願意接受自己言論遭到暴力對待？她擔心，講真話就被暴力對待，以後就沒人敢講真話了，因此她決定站出來譴責暴力，向暴力宣戰。

談到最近網紅超派打人事件，陳沂也質疑，昨天打她的凶手也是5萬元交保，擔心日後會有更多覺得交保很輕鬆地模仿犯出現，並質疑現在的司法、政府真的能保護人民嗎？

陳菁徽表示，行政院長陳建仁去年提出的「精進掃黑行動方案」，宣稱要斬草除根、系統性掃黑、溯源刨根、斷金流，並將易受幫派依附的3大產業，營造業、廢棄物處理產業、綠能產業等列為著重對象。但是過去幾個月暴力事件卻層出不窮，有17歲少年持槍掃射，甚至還有黑幫辦生日，年輕人打卡，好像很驕傲。她批評，目前的掃黑方案沒辦法對付背後藏鏡人，看守所關的是打手、車手，難道警政署要縱容此種犯罪型態？

陳菁徽說明，現在網路新興產業，資金匯集、動員力量很大，已成為未來治安隱憂，深怕網路自媒體成為黑幫藏匿溫床，期待政府正視媒體如此發達，網路上號召力那麼強的懺夜變化，政府應比過去更廣泛預防犯罪、搜集情資。

徐巧芯嚴厲譴責暴力表示，不管喜不喜歡陳沂，再怎樣都不能動手。呼籲警方儘速調查這起犯罪背後動機、受何人指使。質疑當社會租線濫用年輕人，當街出現暴力行為的亂象時，社會安全網、掃黑到底在哪？黑幫涉入社群網路，政府處理進度到哪了？

鍾沛君則認為，「錯就是錯。」，不是經過價值篩選後才是錯，暴力就是錯，沒有什麼應該被揍，台灣這種仇恨言論不應該再被容忍。她說明，影片很清楚施暴者說打錯人，但在刑法上這是「等價客體錯誤」，仍然是故意傷害。

她也警告，當現在這些亂象變成流量密碼，所有人都要有所驚醒，網紅或追隨者作亂也只是把觀眾當韭菜割的行為。